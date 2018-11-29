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Анрі: Тепер можемо зосередитися на чемпіонаті Франції

13:45 193 Читать на русском
Анрі: Тепер можемо зосередитися на чемпіонаті Франції
Тьєррі Анрі / AFP

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі поділився думками після поразки від мадридського Атлетіко (0:2) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми виглядали скромно в першому таймі. Швидкий гол суперника лише погіршив стан справ. Після розмови в перерві ми стали активнішими. Гравці намагалися атакувати та частіше йти вперед. У нас було більше небезпечних моментів та ударів.

Ліга чемпіонів: Атлетіко без проблем обіграв Монако

Я задоволений грою молодих гравців. Б'янконе добре зіграв на своєму фланзі, Массенжо був конструктивним у центрі поля після перерви. Молоді гравці виконали той об'єм роботи, який повинні були зробити. Проблемою не стало те, що доволі багато молоді з'явилося на полі одночасно. У другому таймі я не помітив різниці у віці.

Ми покидаємо цей турнір і можемо зосередитися на чемпіонаті. У матчах із Монпельє та Ам'єном розгорнеться справжня баталія. Я намагаюся максимально збалансувати команду, враховуючи стан гравців", – цитує Анрі офіційний сайт Монако.

Відзначимо, що після поразки від мадридського Атлетіко втратив усі шанси на продовження боротьби в єврокубках навесні. У французькій Лізі 1 монегаски йдуть на передостанній сходинці й на два очки відстають від рятівної позиції.

Ліга чемпіонів5 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Монако: Середа 28 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Монако
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Ліга чемпіонів Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Атлетіко - Монако Монако Монако
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