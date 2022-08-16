Анрі став на захист Мбаппе, який перетворився у примхливу зірку ПСЖ
Колишній форвард збірної Франції Тьєррі Анрі вважає, що Кіліан Мбаппе має право вимагати для себе привілейоване місце.
"Це його місце. Йому, звичайно, доведеться показати свій найкращий рівень, як він це робив із самого початку. Але йому нічого нікому доводити. Тренер повинен знайти спосіб зіграти з трьома [Мессі, Неймаром, Мбаппе] і зробити їх щасливими…
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В ПСЖ завжди є суперечки, проблеми. Вони виграли 5:2, і ми говоримо про Мбаппе. Минулого року це був Неймар. Так буде завжди – це ПСЖ", – сказав Анрі для Amazon Prime Video.
Нагадаємо, Мбаппе пропустив старт сезону через травму, а повернення в матчі з Монпельє завершилося скандалом. Кіліан показово розгнівався на партнерів по команді та вимагає у керівництва ПСЖ, щоб Неймара продали в інший клуб.
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