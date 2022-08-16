"Це його місце. Йому, звичайно, доведеться показати свій найкращий рівень, як він це робив із самого початку. Але йому нічого нікому доводити. Тренер повинен знайти спосіб зіграти з трьома [Мессі, Неймаром, Мбаппе] і зробити їх щасливими…

ПСЖ розробив план, щоб помирити Мбаппе та Неймара

В ПСЖ завжди є суперечки, проблеми. Вони виграли 5:2, і ми говоримо про Мбаппе. Минулого року це був Неймар. Так буде завжди – це ПСЖ", – сказав Анрі для Amazon Prime Video.

Нагадаємо, Мбаппе пропустив старт сезону через травму, а повернення в матчі з Монпельє завершилося скандалом. Кіліан показово розгнівався на партнерів по команді та вимагає у керівництва ПСЖ, щоб Неймара продали в інший клуб.

"Токсична поведінка, замінив би його відразу": Мбаппе шокував психами в першому матчі сезону та розгнівав Неймара