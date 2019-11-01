"Анрі сказав мені стулити пельку", – суперник Динамо в Лізі Європи пригадав конфлікт зі знаменитим французом

Нападник Копенгагена Ніклас Бендтнер, який свого часу захищав кольори Арсенала, пригадав суперечку з легендарним форвардом Тьєррі Анрі.

"У травні 2005 року я добре проявляв себе в команді Арсенала U-18, після чого мене запросили тренуватися з основою. Інколи я забував, що перебуваю на випробувальному терміні серед серйозних хлопців.

На одному з тренувань ми грали 11 на 11, при цьому можна було робити максимум 2 дотики до м'яча. І тут я помітив, як Анрі зробив це тричі. "Три дотики", – крикнув я, після чого помічник Венгера попросив мене продовжувати грати.

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Анрі почув мене. Він повернувся та жестом показав мені помовчати. Через деякий час я тричі торкнувся м'яча, але спочатку м'яч влучив мені в п'яту, а пізніше – в носок. Зрозуміло, враховуючи мій статус гравця академії, за це призначили штрафний удар. Я поскаржився і сказав, що правила повинні бути однаковими для всіх.

Анрі сказав мені стулити пельку, цього разу за допомогою лайки. Зараз я розумію, що це була хороша порада. Але тоді я вирішив інакше, сказавши, що якщо хтось і повинен заткнутися, то це він. Тьєррі побіг до мене і висловив мені все в обличчя, не звертаючи уваги на гру. Ешлі Коул і Сол Кемпбелл теж сказали, щоб я продовжив грати і замовк. І я дійсно замовк і надзвичайно швидко заспокоївся. Ось що відбувається, коли один з найкращих форвардів світу кричить на тебе", – цитує Бендтнера Mirror з посиланням на автобіографію гравця.

Зауважимо, в системі Арсенала Бендтнер провів 10 років, але не зміг стати дійсно важливим гравцем для лондонців. Зараз 31-річний данець захищає кольори Копенгагена, який 7 листопада прийме Динамо в Лізі Європи.

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