Колишній форвард Барселони Тьєррі Анрі пригадав епізод із тренування каталонців, що, за його словами, назавжди змінив його погляд на Ліонеля Мессі. Француз провів у клубі три сезони пліч-о-пліч з аргентинцем і став свідком того, як навіть у буденних ситуаціях геніальність Ліонеля вражала.

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В інтерв’ю Ріо Фердінанду, яке приводить SPORTBIBLE, Анрі описав момент, коли Мессі розлютився на Хосепа Гвардіолу за несправедливість: "Його збили на тренуванні, але Пеп не дав штрафний. Коли м’яч повернувся до воротаря, Мессі підбіг, отримав пас і далі просто пройшов через усю команду суперників та забив".

Фердінанд додав: "Тьєррі сказав, що сам таке робив у школі з малими дітьми. Але Мессі це зробив проти таких, як Яя Туре, Пуйоль, Іньєста, Хаві, Бускетс. І це був не одноразовий момент – він робив таке кілька разів".

Анрі підсумував: "Я тоді подумав: чи здатен Роналду на таке? Я ніколи не бачив, щоб він щось подібне робив. Я такого не бачив ні від кого. Я грав із Зіданом і Роналдінью – але навіть вони такого не витворяли. Саме тоді я зрозумів: Мессі – зовсім інший рівень".

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