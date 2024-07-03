"Гравців ще не повідомили; ми маємо час до опівночі, щоб надати список. Випав один футболіст, Кефрен Тюрам.

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Клуб, до якого він має перейти (Ювентус), проти його гри на Олімпіаді-2024. Це дуже складно з погляду на те, що він дає команді та роздягальні. Але ми не можемо дозволити собі опинитися в ситуації, коли завтра ми внесемо його в список, а клуб скаже "ні", – сказав Анрі на прес-конференції.

Нагадаємо, що Кефрен Тюрам має незабаром стати гравцем Ювентуса, який завершує його перехід з Ніцци.

Франція на груповій стадії Олімпіади зіграє з США, Гвінеєю та Новою Зеландією.

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