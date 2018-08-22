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Анрі почав переговори з Бордо

06:00 3 Читать на русском
Анрі почав переговори з Бордо
Тьєррі Анрі / Фото: соцмережі

Екс-нападник лондонського Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі близький до того, аьи опинитися на тренерському містку Бордо.

Представники колишнього форварда збірної Франції Тьєррі Анрі почали попередні переговори з керівництвом Бордо, повідомляє Sky Sports.

Кривдник Маріуполя Бордо готовий побити трансферний рекорд

Раніше з'явилася інформація, що 40-річний Анрі може стати новим головним тренером французької команди. На даний момент Анрі займає пост асистента наставника національної збірної Бельгії Роберто Мартінеса.

Нинішнім головним тренером Бордо є Густаво Пойєт, який зайняв цю посаду 20 січня 2018 року.

Нещодавно, 17 серпня, керівництво клубу звільнило фахівця від роботи на один тиждень через критику в зв'язку з трансфером нападника Гаетана Ляборде в Монпельє.

Теги
Франція Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Бордо Бордо
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