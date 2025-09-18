Ліверпуль переграв Атлетіко 3:2 в першому турі Ліги чемпіонів. Команда Арне Слота припустилася помилок і втратила перевагу у два м'ячі. Тьєррі Анрі вважає, що марсисайдцям буде важко виграти Лігу чемпіонів через слабкість в обороні.

Дубль Льоренте і гол ван Дейка на 90+2-й хвилині у відеоогляді матчу Ліверпуль – Атлетіко – 3:2

"Ліверпуль... Я не знаю, Джеймі Каррагер сказав це, але я думаю, що вже з передсезонної підготовки вони пропускають занадто багато голів, їм потрібно це виправити.

Днями їх знову виручили в матчі проти Бернлі, але ж потрібно шукати спосіб перемагати. У Лізі чемпіонів, якщо пропускаєш занадто багато голів, перемогти стає складно", – цитує Анрі Metro.

Нагадаємо, що Ліверпуль у наступному раунді Ліги чемпіонів зіграє проти Галатасарая.

