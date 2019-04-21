Анрі офіційно очолить Нью-Йорк Ред Буллз наступного тижня, – Sky Sports

Легендарний французький футболіст Тьєррі Анрі близький до продовження кар'єри за океаном.
Нью-Йорк Ред Буллз офіційно оголосить про призначення Тьєррі Анрі головним тренером команди, повідомляє авторитетне видання Sky Sports.
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41-річний фахівець розпочав тренерську кар'єру в якості помічника головного тренера збірної Бельгії. Потім Анрі перейшов у "самостійне плавання", очоливши Монако, проте француза швидко звільнили через провальні результати команди.
Нагадаємо, після 7-ми турів МЛС Нью-Йорк Ред Буллз посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці Східної конференції.
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