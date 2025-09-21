Легенда Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі назвав ім'я того, хто має виграти "Золотий м'яч".

У Парижі в понеділок, 22 вересня, відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча". В ефірі популярного шоу на CBS Тьєррі Анрі та Джеймі Каррагер зробили свої прогнози щодо найкращої шістки.

Роналдінью візьме участь в церемонії "Золотого м'яча" – легенді Барселони і ПСЖ дісталася важлива роль

Каррагер в шістку обрав Усмана Дембеле, Ашрафа Хакімі, Кіліана Мбаппе, Рафінью, Мохамеда Салаха та Ламіна Ямаля. Коли на екрані з'явився топ-6 від Анрі всі розсміялися, оскільки француз включив в неї лише Дембеле.

Нагадаємо, що ні Тьєррі Анрі, ні Джеймі Каррагер не вигравали "Золотий м'яч".

"Батьки залишалися без їжі": Лаутаро – про тяжке дитинство, гру з Барселоною та болючу поразку від ПСЖ в Лізі чемпіонів