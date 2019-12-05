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Анрі: Навіть не знаю, де був би Арсенал без голів Обамеянга

18:49 230 Читать на русском
Анрі: Навіть не знаю, де був би Арсенал без голів Обамеянга
Тьєррі Анрі / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник лондонського Арсенала Тьєррі Анрі поділився думками щодо роботи нового керманича "канонірів" Фредді Юнгберга.

 

"Важко щось швидко змінити. Юнгберг провів лише одне чи два тренування перед матчем з Норвічем. За такий термін практично неможливо щось змінити. У цій грі я побачив те, що бачив і раніше. П'єр-Емерік Обамеянг забив два м'ячі, і ми уникнули поразки. Навіть не знаю, де був би Арсенал без його голів.

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Буде цікаво подивитися, що Арсенал покаже у матчі з Брайтоном і що придумає Фредді. По матчу проти Норвіча важко оцінити реальний стан справ в команді", – наводить слова Анрі видання Goal.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал на виїзді зумів вирвати нічию проти Норвіча (2:2). Сьогодні, 5 грудня, команда Юнгберга зустрінеться з Брайтоном. "Каноніри" у поточному сезоні АПЛ святкували перемогу лише чотири рази і, набравши 19 очок, посідають десяту сходинку турнірної таблиці.

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Англія Арсенал - Брайтон Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Арсенал Арсенал
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