Анрі: Навіть не знаю, де був би Арсенал без голів Обамеянга

Колишній нападник лондонського Арсенала Тьєррі Анрі поділився думками щодо роботи нового керманича "канонірів" Фредді Юнгберга.

"Важко щось швидко змінити. Юнгберг провів лише одне чи два тренування перед матчем з Норвічем. За такий термін практично неможливо щось змінити. У цій грі я побачив те, що бачив і раніше. П'єр-Емерік Обамеянг забив два м'ячі, і ми уникнули поразки. Навіть не знаю, де був би Арсенал без його голів.

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Буде цікаво подивитися, що Арсенал покаже у матчі з Брайтоном і що придумає Фредді. По матчу проти Норвіча важко оцінити реальний стан справ в команді", – наводить слова Анрі видання Goal.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру англійської Прем’єр-ліги Арсенал на виїзді зумів вирвати нічию проти Норвіча (2:2). Сьогодні, 5 грудня, команда Юнгберга зустрінеться з Брайтоном. "Каноніри" у поточному сезоні АПЛ святкували перемогу лише чотири рази і, набравши 19 очок, посідають десяту сходинку турнірної таблиці.

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