Анрі: Чигринський мав чарівну ліву ногу

Колишній нападник Барселони Тьєррі Анрі розповів про цікавий випадок, який трапився з українцем Дмитром Чигринським.

"Ми грали проти Осасуни, яка погано захищалася в зоні Хаві. В той день вийшов Чигринський з його дуже хорошою лівою. Правою він теж добре грав, але ліва – просто чарівна.

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Ми повинні були віддавати м'яч йому, а він – доставляти Хаві. Але Дмитро пару раз закинув на Златана. Ібра з такого пасу мало не забив, але Пеп зняв Чигринського в перерві - через те, що це руйнує модель", – цитує Анрі Goal.com.

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Нагадаємо, що Дмитро Чигринський виступав за Барселону в 2009-2010 роках. У складі каталонців зіграв 12 матчів, але забитими м'ячами не відзначився.