"Для мене Анрі – наступний тренер збірної Бельгії. Немає жодних сумнівів. Я говорю це відкрито: Анрі буде наступним тренером збірної Бельгії. Його поважають усі гравці, він виграв усе. Він знає, як тренувати, знає, що ми повинні робити, щоб досягати перемог. Знає команду, лігу, персонал. Для мене він є ідеальним тренером для нашої збірної.

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Але я не знаю, кого призначать. Не думаю, що Бельгії потрібна перебудова з нуля. Поки що це покоління не виграло нічого, але ми маємо продовжувати намагатися перемогти. Анрі хоче перемагати, і я не думаю, що федерація візьме тренера, який захоче розпочати все з нуля. Воно того не варте, як на мене", – цитує Лукаку Sky Sport.

Нагадаємо, після провалу на ЧС-2022, де Бельгія не змогла навіть вийти у плей-офф, тому Роберто Мартінес залишив посаду головного тренера "червоних дияволів". Асистент іспанця, Тьєррі Анрі, залишився на своїй посаді.

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