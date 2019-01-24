toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕРТОН АЛЬБІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Анрі близький до звільнення з Монако

09:53 355 Читать на русском
Анрі близький до звільнення з Монако
Тьєррі Анрі / соцмережі

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі може бути звільнений найближчим часом.

Монако роздумує над варіантом звільнення свого наставника Тьєррі Анрі вже найближчим часом, повідомляє Mirror.

Кубок Франції: Монако вилетів від Метца, Тулуза в серії пенальті переграла Реймс

Причиною є вкрай кепські результати "монегасків" у Лізі 1, де команда перебуває в зоні вильоту, та виліт з Кубка Франції від Метца, який виступає в Лізі 2.

Анрі очолив Монако восени після звільнення португальського фахівця Леонарду Жардіма, з яким "червоно-білі" і опустились у прірву на початку сезону.

Зінченко проти Бертона: погані оцінки англійських ЗМІ, причини блідої гри та повернення після травми конкурента

Теги
Трансфери Монако Монако Франція Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
25
хв
Еспаньйол
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук