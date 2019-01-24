Анрі близький до звільнення з Монако

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі може бути звільнений найближчим часом.

Монако роздумує над варіантом звільнення свого наставника Тьєррі Анрі вже найближчим часом, повідомляє Mirror.

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Причиною є вкрай кепські результати "монегасків" у Лізі 1, де команда перебуває в зоні вильоту, та виліт з Кубка Франції від Метца, який виступає в Лізі 2.

Анрі очолив Монако восени після звільнення португальського фахівця Леонарду Жардіма, з яким "червоно-білі" і опустились у прірву на початку сезону.

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