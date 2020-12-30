Анрі – один з претендентів на посаду тренера Барселони

Тьєррі Анрі та Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Французький фахівець Тьєррі Анрі має шанс повернутись в каталонський клуб.

Керівництво Барселони внесло Тьєррі Анрі у список претендентів на заміну Ернесто Вальверде у тренерському кріслі "блаугранас", повідомляє Sport.es.

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42-річний француз підтримує приятельські стосунки з лідерами Барси – Ліонелем Мессі, Жераром Піке та Серхіо Бускетсом, що також може вплинути на рішення босів каталонського клубу.

Зараз Анрі очолює Монреаль Імпакт, який виступає в МЛС. Контракт французького фахівця з клубом розрахований на 2 роки.

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