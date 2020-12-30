toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Анрі – один з претендентів на посаду тренера Барселони

17:50 383 Читать на русском
Анрі – один з претендентів на посаду тренера Барселони
Тьєррі Анрі та Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Французький фахівець Тьєррі Анрі має шанс повернутись в каталонський клуб.

Керівництво Барселони внесло Тьєррі Анрі у список претендентів на заміну Ернесто Вальверде у тренерському кріслі "блаугранас", повідомляє Sport.es.

Вальверде мусить покинути Барселону – вболівальники хочуть бачити Клоппа у тренерському кріслі каталонців

42-річний француз підтримує приятельські стосунки з лідерами Барси – Ліонелем Мессі, Жераром Піке та Серхіо Бускетсом, що також може вплинути на рішення босів каталонського клубу.

Зараз Анрі очолює Монреаль Імпакт, який виступає в МЛС. Контракт французького фахівця з клубом розрахований на 2 роки.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

blog_ava
Яремчук зізнався, чи погодився б на перехід у Зеніт із зарплатнею 5 млн євро на рік
08:00
4342
Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Жерар Піке Жерар Піке Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
59
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук