Анонс Ібрагімовіча виявився піар-кампанією – швед став обличчям іспанського казино

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч повертається до Іспанії не в тому амплуа, як очікували вболівальники.

Златан Ібрагімовіч розвіяв чутки про свій можливий трансфер до чемпіонату Іспанії у своєму твіттері.

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Анонс його повернення до Іспанії був рекламним – Златан став обличчям іспанського казино Bethard.

Нагадаємо, в Ібрагімовіча завершується контракт із Лос-Анджелес Гелаксі в грудні. Швед ще не визначився із клубом, в якому продовжить кар'єру та натякає на повернення до Європи. Додамо, що Ібрагімовіч виступав у Ла Лізі в складі Барселони в сезоні 2019/20.

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