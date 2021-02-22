Аномальний пенальті Бруну у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:1
11:00 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед переміг Ньюкасл у 25 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
30’ Маркус Рашфорд
57’ Деніел Джеймс
75’ Бруну Фернандеш
30’ Маркус Рашфорд
57’ Деніел Джеймс
75’ Бруну Фернандеш
Команди обмінялися голами до перерви. Рашфорд "прошив" Дарлоу ударом в ближній кут, а Сен-Максімен з льоту піймав м'яч після невдалої скидки Магуайра.
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Друга половина перетворилась на черговий концерт Бруну. Спочатку португалець проштовхнув м'яч на Джеймса, а потім чітко виконав пенальті за фол проти Рашфорда. З моменту свого дебюту в АПЛ (лютий 2020-го) Фернандеш забив вже 11 голів з "позначки" – стільки не має жодна інша команда чемпіонату.
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