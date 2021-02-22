Команди обмінялися голами до перерви. Рашфорд "прошив" Дарлоу ударом в ближній кут, а Сен-Максімен з льоту піймав м'яч після невдалої скидки Магуайра.

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Друга половина перетворилась на черговий концерт Бруну. Спочатку португалець проштовхнув м'яч на Джеймса, а потім чітко виконав пенальті за фол проти Рашфорда. З моменту свого дебюту в АПЛ (лютий 2020-го) Фернандеш забив вже 11 голів з "позначки" – стільки не має жодна інша команда чемпіонату.