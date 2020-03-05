Анхеліньо виявив бажання покинути Манчестер Сіті через дискваліфікацію "містян" з Ліги чемпіонів

Захисник Манчестер Сіті Анхеліньо, який виступає за РБ Лейпциг на правах оренди, готовий покинути англійський клуб в літнє трансферне вікно.

"У Лейпцигу мені дуже комфортно. Я повинен зосередитися на грі за РБ. Звичайно, дискваліфікація Манчестер Сіті вплине на моє майбутнє, це сильно впливає на кожен клуб та кожного гравця.

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За останні шість місяців, коли я працював з Пепом, я не відразу зрозумів, де і як він мене покращив. Зараз, коли я дивлюсь відео зі своїми переміщеннями на полі за РБ Лейпциг, я бачу, як Гвардіола зробив мене кращим. Я реагую набагато швидше в ситуаціях і часто готую найкраще рішення. Я взагалі не можу пояснити, я роблю це автоматично.

Нагельсман – він як Пеп. Юліан працює з нами протягом тижня і дає нам ключові вказівки. У грі виглядає так, ніби ми граємо інтуїтивно, але ми заздалегідь награємо все", – поділився Анхеліньо в коментарі SportBild.

До слова, іспанець встиг провести 4 матчі в Бундеслізі за РБ Лейпциг та відзначитись забитим голом.

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