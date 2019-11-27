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Анхеліньо оцінив свій виступ у матчі проти Шахтаря – конкурент Зінченка відзначив певні проблеми

07:30 727 Читать на русском
Анхеліньо оцінив свій виступ у матчі проти Шахтаря – конкурент Зінченка відзначив певні проблеми
Тете проти Анхеліньо / Сайт Шахтаря

Захисник Манчестер Сіті Анхеліньо поділився думками щодо результату матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:1).

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

"Це була важка ніч. Гра вийшла хорошою, хоч ми і не отримали того результату, якого хотіли, але ми на вершині групи. Ми повинні закріпляти позитивні моменти і продовжувати вдосконалюватися.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На моєму фланзі був швидкий гравець (Тете – прим.), але на подібному рівні кожен може завдати вам проблем. Їхній план полягав у тому, щоб грати через довгі передачі у першому таймі, але ми зіграли краще у другій половині. Я концентруюсь на тому, щоб насолоджуватися всіма своїми можливостями і сподіватися на продовження хорошої гри від усієї команди", – наводить слова Анхеліньо ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став одним з клубів, які вже гарантували собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а Шахтарю ще доведеться поборотися за друге місце групи С.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Анхеліньо Анхеліньо
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