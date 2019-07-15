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Анхель Ромеро, яким цікавились Шахтар та Динамо, став вільним агентом

10:48 705 Читать на русском
Анхель Ромеро, яким цікавились Шахтар та Динамо, став вільним агентом
Анхель Ромеро / соцмережі

Парагвайський вінгер Анхель Ромеро може обирати для себе новий клуб.

Контракт парагвайського вінгера Анхеля Ромеро з бразильським Корінтіансом втратив свою силу, тому гравець став вільним агентом. Футболіст не виступав за клуб останні півроку через конфлікт з керівництвом.

Каштру вже визначився зі стартовим складом Шахтаря на початок сезону

Нагадаємо, взимку цього року повідомлялось про зацікавленість грандів УПЛ: Динамо та Шахтаря у послугах 27-річного півзахисника. Проте, головним претендентом на гравця збірної Парагваю є Сан-Паулу.

Загалом Ромеро провів за Корінтіанс 136 матчів в усіх турнірах, де забив 20 голів та віддав 14 результативних передач.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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