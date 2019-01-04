Англійського гравця можуть вигнати з клубу АПЛ через вживання кокаїну

В чемпіонаті Англії може спалахнути гучний допінговий скандал.

Англійського футболіста, який виступає в АПЛ, спіймали на вживанні кокаїну, повідомляє The Sun.

Інцидент стався під час неофіційної різдвяної вечірки в одному з нічних клубів, де крім неназиваємого футболіста також перебували деякі партнери по команді і тренери. Джерело зазначає, що один з товаришів помітив, як той робив "доріжку" з кокаїну в туалеті.

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Пізніше розгніваний тренер вивів підопічного через чорний вихід, посадив у таксі і відправив додому, вважаючи, що той забагато випив.

Зазначається, що винуватець декількома днями раніше успішно здав допінг-тест, тому знав, що найближчим часом ніхто на наявність заборонених препаратів його перевіряти не буде.

Згідно з правилами Асоціації футболу Англії (FA), якщо допінг-проба футболіста класу А дає позитивний результат, то йому загрожує дворічна дискваліфікація.

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FA вже виступила з заявою, закликавши передати інформацію про цей випадок у відповідні служби.