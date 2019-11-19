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Англійський тренер звільнений після брутальної прес-конференції – нарахували 58 лайливих слів

06:00 413 Читать на русском
Англійський тренер звільнений після брутальної прес-конференції – нарахували 58 лайливих слів
Майкл Джоллі / ФК Грімсбі

Наставник англійського Грімсбі Таун Майкл Джоллі залишив свою посаду. Його відставку ще довго обговорюватимуть на Туманному Альбіоні.

Грімсбі Таун, який виступає у Лізі 2 (четвертий за рангом дивізіон Англії), відправив у відставку головного тренера Майкла Джоллі. Причиною цього став шокуючий виступ наставника на одній із місцевих радіостанцій після поразки від Лейтон Орієнт (0:4), повідомляє Daily Mail.

Італійського тренера звільнили після перемоги його команди з рахунком 27:0

42-річний Джоллі не стримував емоцій, вилаявшись на адресу журналістів 58 разів протягом 4-х хвилин. Повний текст вогняного спічу тренера краще не викладати.

Офіційний сайт Грімсбі підтвердив звільнення Джоллі, щоправда, зазначив, що відставка тренера відбулася за обопільною згодою.

Зауважимо, наразі Грімсбі посідає 18 місце в турнірній таблиці Ліги 2. Остання перемога команди датована ще 28-м вересня.

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