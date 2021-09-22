"У мене була розмова з головним тренером перед грою. Ми говорили про те, що я вийду, і для мене це стало приємним сюрпризом. Спочатку мова йшла про плюс-мінус 15 хвилин, але я отримав ще більше ігрового часу. За цю довіру і за цей шанс дуже вдячний головному тренеру. Поки я провів з командою лише кілька тренувань, але крок за кроком будемо прогресувати і йти вперед.

Гольовий дебют унікального англійця у відеоогляді кубкового матчу Металіст – Десна – 2:1

На батьківщині я грав і в Прем'єр-лізі, на приголомшливих стадіонах з прекрасною атмосферою, але те, що було тут вчора – це неймовірно. Треба сказати, що в Англії через ситуацію з коронавірусом, уболівальникам тривалий час вхід був заборонений, ми грали за порожніх трибун.

Перед підписанням контракту я був на грі з Поліссям, тоді спілкувався з клубом, ми узгоджували деталі. Вже тоді я зрозумів, що тут фантастичні вболівальники і унікальна атмосфера на стадіоні. Я перейнявся цим вже тоді. Але коли ти сидиш на трибуні – це одне, а на полі – трохи інше. І тому дуже вдячний кожному вболівальнику, який в цей вечір прийшов на стадіон. Маю велику надію, що ми будемо радувати їх надалі і грою, і результатом", – поділився Харріс у коментарі офіційному сайту Металіста.

Нагадаємо, англієць вперше зіграв за харківський клуб та одразу долучився до перемоги – Кадім відзначився голом у ворота Десни в рамках 1/16 фіналу Кубка України.

Металіст прорвався в 1/8 фіналу Кубка України, вигризши перемогу у Десни завдяки голу на останніх хвилинах