Англійський клуб вивів з обігу номер на честь 17-річного вундеркінда

Бірмінгем вивів з обігу 22-й номер на честь 17-річного півзахисника Джуда Беллінгема, який покинув клуб і перейшов у дортмундську Боруссію, повідомляє офіційний сайт "синіх".

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"Дбайлива, скромна і приваблива поведінку Беллінгема поза полем зробила його вражаючим прикладом для наслідування. Футболка з 22-м номером стала синонімом Джуда, його дебюту у першій команді у віці 16 років і 38 днів. У клубі прийнято рішення вилучити цей номер з обігу", – повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, Беллінгем – вихованець Бірмінгема. У поточному сезоні провів у Чемпіоншипі 40 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. 20 липня 2020 року він перейшов у дортмундську Борусію. Сума угоди, за різними даними, від 23 до 28 млн євро. Хавбек підписав з німецьким клубом контракт до літа 2023 року.

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