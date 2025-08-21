Лінкольн Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника молодіжної збірної України U-21 Івана Варфоломєєва. Він був придбаний у ліберецького Слована за неназвану суму. Українець поставив підпис під чотирирічним контрактом.

Варфоломєєв розпочав свою кар'єру в Русі, після чого в 2022 році підписав контракт з чеським Слованом. "У Івана є всі якості, які нам потрібні на цій позиції. У нього багатий послужний список, він неодноразово виступав за збірну України U-21 і ми впевнені, що у нього високий потенціал. Ми також вважаємо, що його гра підходить англійському футболу, оскільки він агресивний, ефективний без володіння м'ячем і ефективно поводиться з ним. Він відповідає нашому профілю як шостий номер, і ми раді, що змогли залучити Івана до клубу. Ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з ним", – заявив головний тренер Майкл Скубала.

Лінкольн Сіті стежив за Іваном півроку. Він має замінити проданого в Болтон Ітана Ерхахона.

Після оголошення про придбання Варфоломєєва Лінкольн Сіті змінив прапор у своєму Твіттері на український.

Лінкольн Сіті виступає в Лізі 1, третьому за значимістю дивізіоні в системі футбольних ліг Англії.