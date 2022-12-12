Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес перейде влітку до Ліверпуля. Про це повідомляє аргентинський портал Diario La Capital.

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Згідно з джерелом, англійський клуб досяг принципової домовленості з Бенфікою щодо трансферу. Тим самим "червоні" випередили Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, які також були зацікавлені у підписанні аргентинського таланту.

На ЧС-2022 21-річний гравець провів у складі збірної Аргентини 5 матчів та забив 1 гол (у ворота Мексики).

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