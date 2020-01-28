Англійський футболіст протягом 30 секунд отримав три картки і вилучення

Показовий випадок стався в одній з найнижчих англійських ліг – арбітр під час однієї атаки тричі покарав одного і того ж футболіста.

У дев’ятому за силою англійському дивізіоні Northern Counties East League Premier Division стався кумедний випадок. У матчі команд Гарфорт і Брідлінгтон арбітру довелось протягом кількох секунд показати одному і тому ж футболісту три картки.

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Гравець Гарфорта Алекс Лоу спочатку порушив правила у чужому штрафному майданчику, однак суддя продовжив гру, натякнувши при цьому, що обов’язково відреагує на цей епізод після закінчення атаки. Лоу, розуміючи, що на нього чекає стовідсоткове попередження, вирішив не зупинятися. Алекс помчав захищати свої ворота і ще раз грубо збив гравця суперника.

Як наслідок, арбітр пред’явив футболісту відразу три картки: першу жовту за відкладений фол, другу – за грубе порушення перед своїм штрафним майданчиком і підсумкову червону.

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