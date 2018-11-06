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Англійський футболіст лікував пошкодження шматком м'яса – жорсткий розіграш від партнера

10:52 196 Читать на русском
Англійський футболіст лікував пошкодження шматком м'яса – жорсткий розіграш від партнера
Том Престон / Фото: Ланкастер Сіті

Футболіст Ланкастер Сіті Том Престон став жертвою розіграшу від свого одноклубника Роба Вілсона.

Футболіст Ланкастер Сіті Том Престон написав клубному фізіотерапевту, поскаржившись на біль у нозі.

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Та якимось чином адресантом його повідомлення став одноклубник Роб Вілсон. Той вирішив розіграти партнера та сказав йому прикласти до ушкодженої ділянки ноги шматок м'яса.

Молодий футболіст спочатку хотів лікуватися більш звичними способами, однак "фізіотерапевт" наполіг на своїй методиці, а також сказав йому надіслати фотографію, коли м'ясо буде на нозі.

У результаті Престон попросив тата сходити в магазин купити м'яса та приклав "ліки" до ноги.

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