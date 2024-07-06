Вболівальники збірних Англії та Німеччини опинились в епіцентрі конфлікту після поєдинку 1/4 фіналу Євро-2024 Іспанія – Німеччина.

У Дюссельдорфі, де вже сьогодні відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Євро-2024 Англія – Швейцарія, відбулись зіткнення вболівальників Англії та Німеччини, інформує Daily Mail.

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Почалось все з того, що англійські вболівальники біля одного з барів почали співати "Німці їдуть додому". Свідки зазначають, що англійці ще й почали співати пісні на кшталт: "Ви коли-небудь бачили, як німці виграють війну?" Через це зав'язалась бійка між кількома фанами, які встигли трошки пововтузитись та покидати предмети один в одного. Першими ж відступили вболівальники Німеччини.

Нагадаємо, Бундестім завершила виступ на Євро-2024, вилетівши від Іспанії (1:2). Вирішальний гол був забитий на останніх хвилинах овертайму.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму