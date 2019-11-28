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Англійські пивовари створили особливу марку пива на честь Пуккі

13:20 356 Читать на русском
Англійські пивовари створили особливу марку пива на честь Пуккі
Теему Пуккі / Getty Images

Нападник Норвіча і збірної Фінляндії Теему Пуккі отримав ще один прояв визнання за свої бомбардирські подвиги.

Пивовари Норіджа створили особливий сорт еля на честь головної зірки місцевого клубу.

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Продукт отримав назву "Perfect Finnish" – вдала гра слів поєднує національність страйкера і його вміння реалізовувати моменти. Нове пиво продаватиметься на стадіоні Норвіча Керроу Роуд вже у найближчу неділю (1 грудня), коли "канарки" прийматимуть лондонський Арсенал.

До слова Пуккі встиг відзначитися шістьма голами і трьома асистами у поточному сезоні АПЛ. Також нападник став одним з головних героїв збірної Фінляндії, яка вперше у своїй історії пробилася на Євро.

X-фактор Пуккі, надійна оборона та вчитель на чолі – Фінляндія вперше в історії вийшла на великий турнір

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Теги
Фінляндія Фінляндія Англія Теему Пуккі Теему Пуккі Норвіч Норвіч
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