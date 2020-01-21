Англійські гранди відмовляються від трансферу Заха – причина доволі банальна

Півзахисник Крістал Пелас Вілфрід Заха знову ризикує залишитись у своєму поточному клубі.

Лондонські Челсі та Тоттенхем, які проявляли предметний інтерес до півзахисника Крістал Пелас Вілфріда Захи, не готові пристати на фінансові запити "орлів", повідомляє видання Daliy Mail.

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"Склярі" правлять за свого гравця 94 млн євро і для грандів англійського футболу ця сума видається надто завищеною. Керівництво Крістал Пелас не поспішає йти на поступки, розуміючи, що контракт гравця розрахований до червня 2023 року, що дозволяє їм диктувати свої умови.

27-річний івуарієць, який ще влітку волів перейти у Евертон, наразі спокійно ставиться до перспектив залишитись на Селхерст Парку і пообіцяв керівництву команди не форсувати свій трансфер у зимове трансферне вікно.

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Нагадаємо, Заха є вихованцем Крістал Пелас, де й розпочав свою дорослу професіональну кар’єру у 2010 році. Через три сезони він перейшов у Манчестер Юнайтед за 11,75 млн євро, однак продовжив виступи в оренді за свій рідний клуб та Кардіфф. Зрештою, у лютому 2015 року він повноцінно повернувся до Крістал Пелас – сума компенсації склала якихось 3,8 млн євро.

У поточному сезоні Вілфрід взяв участь у 24 матчах своєї команди у всіх турнірах, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі. Авторитетний німецький портал Transfermakrt оцінює івуарійця у 55 млн євро.

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