Англійські гранди вишикувались в чергу за Хамесом

Колумбієць Хамес Родрігес не матиме проблем з працевлаштуванням цього літа.

За гравця, який належить мадридському Реалу, розпочнеться боротьба між англійськими топ-клубами, інформує Mirror.

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Півзахисник зацікавив Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Арсенал. Колумбієць провів останні два роки в оренді у Баварії, але німці навряд чи будуть підписувати з Хамесом повноцінний контракт. Родрігес збирається повернутися в Мадрид і обговорити своє майбутнє із Зінедіном Зіданом.

У 20 матчах Бундесліги гравець збірної Колумбії відзначився сімома голами і трьома асистами.

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