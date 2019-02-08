toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Англійська футбольна ліга дозволила Скоулзу очолити Олдхем

22:40 97 Читать на русском
Англійська футбольна ліга дозволила Скоулзу очолити Олдхем
Пол Скоулз / Reuters

Пол Скоулз близький до того, аби очолити Олдхем.

Англійська футбольна ліга (EFL) дозволила колишньому півзахиснику Манчестер Юнайтед Полу Скоулзу стати головним тренером Олдхема, повідомляє Manchester Evening News.

Скоулз прокоментував чутки щодо можливості очолити Олдхем

Скоулз мав отримати дозвіл, адже колишньому футболісту належить 10% акцій футбольного клубу Селфорд Сіті. У таких випадках необхідно отримати дозвіл від EFL.

Нагадаємо, Скоулз всю кар'єру провів у Манчестер Юнайтед, за "червоних дияволів" хавбек зіграв 707 матчів, забив 149 голів та віддав 51 гольову передачу.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

Теги
Англія Пол Скоулз Олдхем Олдхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
49
хв
Фулхем
14:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук