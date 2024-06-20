Англійці та данці розписали нічию (1:1) в другому турі групового раунду Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія вдало стартувала на Євро, але перемога над Сербією викликала більше критики, ніж компліментів. Гарет Саутгейт своїм примітивним футболом не використовує навіть частинку талантів Кейна, Беллінгема, Саки, Фодена, Трента та інших. 11 ударів на дві команди – такої нудьги не було на чемпіонатах Європи з 1980-го.

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Беллінгем розірвав нудьгу

Але тренер "трьох левів", натхнений успіхами (фінал Євро-2020, півфінал ЧС-2018), впевнено стоїть на своєму. Саутгейт скопіював склад на Данію і знову зробив ставку на обережність, а не домінування. Реалізувати план спробував Фоден, який самотужки накрутив двох опонентів, однак не влучив у дальній кут.

Беллінгему набридло брати участь в цьому неподобстві. Джуд ініціював пресинг, що відразу призвело до удару Кейна. Через кілька хвилин юний феномен кинув у прорив по флангу Вокера – все завершилось голом. Кайл вигриз м'яч в захисника та прострілив у центр штрафного майданчика під удар Кейну.

Гарматна відповідь Данії

Гол є – можна сідати в оборону. Англія віддала супернику м'яч і відкотилась за його лінію. Організована оборона – козир цієї збірної. От тільки Данія створила такий тиск, що навіть зі стіни Саутгейта почали випадати цеглини. Скандинави раз по раз проривались у штрафний майданчик, але не могли якісно завершити атаку.

Данія вирішила змінити підхід і замість комбінацій в останній третині перейшла на дальні удари. Як показує досвід цього чемпіонату Європи, правильне рішення. І воно знову себе виправдало. Юльман з-за меж штрафного ідеально поклав м'яч від стійки у ворота. Через кілька хвилин трюк намагався повторити Хьойберг.

Morten Hjulmand's game by numbers vs. England:



100% dribbles completed

100% aerial duels won

54 passes completed

2/3 tackles won

2 clearances

2 shots

1 key pass

1 goal



All-action performance in CM. pic.twitter.com/7kS89A3TzK — Statman Dave (@StatmanDave) June 20, 2024

Англія ледь не програла

У другому таймі кожна з команд більше боялась програти, ніж хотіла виграти. Тому весь акцент був на дальніх ударах. Фоден влучив у стійку, Еріксен і Сака були неточними, а спроби Дамсгора та Хьойберга нейтралізував воротар.

Саутгейт замінив всіх трьох форвардів, а загострював все одно Беллінгем. Але в останні хвилини Англія віддала м'яч і сіла в оборону. Гехі ледь не привіз гол, Крістенсену дозволили пробити впритул після кутового, а Хьойберг трішки недокрутив у "дев'ятку".

Англія тягнула час, щоб втримати нічию. У Саутгейта 4 очки після двох турів, а критика зростає. Данія має два бали, як і Словенія. На дні групи С – Сербія, 1 пункт.

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