Як відомо, відразу шість клубів АПЛ опинилися серед команд-засновників турніру, але після вибуху публічного осуду були змушені вийти із проекту. FA прагне зробити так, щоб у майбутньому подібне було нереальним.

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Виконавчий директор організації Марк Буллінгем підтвердив, що Англія просто може змінити візові правила. Тоді клуби не зможуть підписувати іноземних футболістів та тренерів для участі у нерегламентованих турнірах. Таким чином, обмеження будуть стосуватися лише тих клубів, які захочуть брати учать у чомусь схожому на Суперлігу.

"Ми можемо змінити деякі аспекти візової системи, щоб гравці отримували візи тільки на змагання, які ми підтримуємо. Таким чином, ви не можете залучати таланти з-за кордону для участі в змаганнях, які не є нашими. Це законодавство. Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що виступаємо проти Європейської Суперліги, і ми збираємося використовувати наші правила, щоб зупинити це", – цитує Буллінгема Marca із посиланням на The Times.

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