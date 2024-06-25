Англійці та словенці не забивали голів у третьому турі групового етапу Євро-2024. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія достроково вийшла в плей-офф, але розчарувала невиразною грою проти Сербії та Данії. На останній тур Гарет Саутгейт зробив лише одну заміну в складі – забрав Трента і випустив Галлахера. Звичайно, це не мало позитивного вплину на команду. Конор навпаки в простих ситуаціях втрачав м'яч. Лише з появою Майну стало цікавіше – м'яч почав ходити швидше.

Англії пощастило уникнути поразки від Данії на Євро-2024 – скандинави красиво відповіли на гол Кейна

Англійці традиційно катали м'яч, не створюючи моментів. У перші пів години фаворит не завдав жодного удару, потім трішки активізувався. Щось придумати намагався тільки Фоден. Універсал Ман Сіті робив ривки та передачі на загострення. Філ відкрився під файний пас Райса та викотив на порожні ворота для Саки, але перед тим заліз в офсайд. Фоден також гостро пробив зі штрафного.

Кейн вряди-годи зустрічався з м'ячем. Більшість його ударів заблокували. Наприкінці першого тайму Харрі не вистачило сантиметрів, щоб замкнути подачу Тріпп'єра. На початку другого форвард кілька разів виграв повітря в чужому штрафному, однак моменти завершились без ударів. Кейн почав опускатися в глибину й звідти закидати вперед на партнерів. От тільки на яких партнерів – там мав бути сам Кейн.

Словенія взагалі не мала моментів, але команда Кека й не рвалась вперед, зважаючи на хід паралельного матчу. Словенці сконцентрувались на обороні своїх воріт. А під завісу зустрічі довело серйозно працювати – Англія посилила тиск. В основному дальніми ударами. Словенія в підсумку відстояла нічию, яка проклала шлях у плей-офф.

Словенія набрала 3 очки, як і Данія. Всі додаткові показники (аж до жовтих карток) рівні, тому словенці опинились нижче через гірший рейтинг. Однак вони все одно вийшли в 1/8 фіналу. В таблиці третіх місць Вербіч і Ко вже обійшли Хорватію та Угорщину.

Данія стримала Сербію і стала другою у своїй групі – Мітровіч двічі намагався обдурити арбітра симуляцією