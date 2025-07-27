Англія та Іспанія зійшлися у фіналі жіночого Євро-2025. Результат і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жінки, Євро-2025, фінал

Англія – Іспанія – 1:1 (3:1 у серії пенальті)

Голи: Руссо, 57 – Кальдентей, 25

Англія та Іспанія поступово стають принциповими суперниками на різних рівнях футболу. Ці збірні грали у фіналі чоловічого Євро-2024, чоловічого молодіжного Євро-2023 і в фіналі жіночого ЧС-2023. Іспанія виграла той Мундіаль, натомість англійки були чинними чемпіонками Європи.

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Перший тайм склався на користь "Фурії". Затяжна атака завершилася подачею Батльє на голову Кальдентей. Нападниця лондонського Арсенала не помилувала країну, яка дає їй роботу. На додачу до всіх проблем Англія втратила Лорен Джеймс через травму.

Втім, у "левиць" була цікава особливість упродовж цього плей-офф. На попередніх двох стадіях вони також пропускали першими, але в підсумку виходили переможцями. На 57-й хвилині запахло черговим камбеком. Руссо розташувалась між центрбеками Іспанії і замкнула чудовий крос Келлі, яка якраз замінила Джеймс!

У основний час рахунок більше не змінювався, тому довелося грати додаткові півгодини. Це також не допомогло визначити переможця – вперше з дебютного розіграшу далекого 1984 року у фіналі жіночого Євро буде серія пенальті. До слова, тоді Англія програла Швеції.

Звично для цього турніру виконання 11-метрових було далеко не ідеальним. Голкіперки відбили по 2 удари, а фатальним для іспанок став промах Сальми Паральюело. "Випадкова джокерка" Келлі пробила ідеально – 3:1 в серії на користь Англії, яка захищає титул чемпіонок Європи.

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