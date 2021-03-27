Керманич збірної Англії Гарет Саутгейт зіткнувся із кадровими проблемами напередодні поєдинку 2-го туру відбору до чемпіонату світу в Катарі.

Відразу двоє виконавців не допоможуть "Трьом левам" у матчах проти Албанії і Польщі, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації.

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Саутгейт змушений обійтися без допомоги універсала лондонського Арсенала Букайо Саки та форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Вони пропустили стартовий матч англійців проти збірної Сан-Маріно (5:0), але так і не встигли відновитися від ушкоджень. Дует травмованих продовжить процес реабілітації у своїх клубах.

До слова, команда Англії зустрінеться із албанцями 28 березня в Шкодері, а 31 березня прийме збірну Польщі на Вемблі.

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