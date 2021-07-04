Підопічні Гарета Саутгейта знищили збірну України, забивши у ворота Георгія Бущана чотири "сухих" м'ячі.

Євро-2020: визначились пари на 1/2 фіналу турніру

Варто зауважити, що із цих голів три були забиті ударом головою. Постаралися Кейн, Магуайр та Хендерсон. Це перший випадок в історії чемпіонатів Європи, коли одній команді вдається це зробити упродовж одного матчу.

Додамо, що у півфіналі цьогорічного чемпіонату континенту збірна Англії зіграє проти національної команди Данії.

Англія болісно розгромила Україну та пробилася в 1/2 Євро-2020 – команда Шевченка забула вийти на 2 тайм