Англія встановила унікальний рекорд чемпіонатів Європи завдяки погрому збірної України
4 липня 00:06 - Читать на русском
Збірна Англії вийшла у півфінал Євро-2020 та переписала історію турніру.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Підопічні Гарета Саутгейта знищили збірну України, забивши у ворота Георгія Бущана чотири "сухих" м'ячі.
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Варто зауважити, що із цих голів три були забиті ударом головою. Постаралися Кейн, Магуайр та Хендерсон. Це перший випадок в історії чемпіонатів Європи, коли одній команді вдається це зробити упродовж одного матчу.
Додамо, що у півфіналі цьогорічного чемпіонату континенту збірна Англії зіграє проти національної команди Данії.
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