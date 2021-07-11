Англія встановила рекорд за результативністю на Євро
23:23 - Читать на русском
Національна команда "Трьох левів" продовжує переписувати історію.
Люк Шоу 2’
2’ Люк Шоу
Оборонець Манчестер Юнайтед Люк Шоу відкрив рахунок на старті фіналу Євро-2020.
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Таким чином, підопічні Гарета Саутгейта забили 11 голів під час нинішньої континентальної першості, що є рекордним показником англійців в історії турніру. Попередній рекорд був встановлений на Євро-2004 – 10 голів.
Нагадаємо, 4 з 11 голів від англійців влетіли у ворота збірної України в чвертьфіналі.
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