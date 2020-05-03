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Англія визначила дату фіналу національного Кубка – поєдинок завершить нинішній сезон

3 травня 12:40 405 Читать на русском
Англія визначила дату фіналу національного Кубка – поєдинок завершить нинішній сезон
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Англійська футбольна асоціація (FA) вирішила таки довести розіграш національного Кубка сезону-2019/20 до кінця.

Фінал Кубка Англії повинен був відбутися 23 травня, але через зупинку сезону його розіграш був призупинений на стадії чверьфіналів. Однак FA не хоче скасовувати його остаточно.

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За інформацією Daily Mail, нова дата проведення фінального поєдинку – 8 серпня. Зазначається, що саме цей матч буде останнім у сезоні, до відновлення якого наразі готуються в Англії.

До слова, проведення Кубка Англії дозволить FA зменшити розмір збитків, оскільки будуть виплачені гроші за телеправа. Саме доходи від проведення цього турніру є джерелом фінансування багатьох футбольних проектів. Вже зараз зрозуміло, що організація не зможе фінансувати їх на попередньому рівні, але відмова від розіграшу Кубка принесла б додатково 100 млн збитків.

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Теги
Англія коронавірус Кубок Англії Кубок Англії 2019/20
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