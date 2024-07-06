Від Гарета Саутгейта чекали змін, переходу на гру в три центрбеки. Імена в стартовому складі передбачали такий варіант. На полі ж все стало очевидно – Англія вийшла у своїй звичній формації, жодного віддзеркалення розташування суперника не відбулося.

Євро-2024: визначилася перша пара півфіналу

Швейцарія вже привчила до своєї впевненої гри під пресингом та стрімкими контратаками. Ян Зоммер був ключовою особою на полі в першому таймі. Номінальні гості хоч і притискалися до власних воріт, але не панікували. Щоправда, сьогодні стрімко переходити в атаку не вдавалося. Деклан Райс і Коббі Майну знищували ці спроби ще в середині поля.

Саме пара хавбеків "Трьох левів" відігравала головну роль на полі. Вихованець МЮ більше діяв на загострення, бив у бік воріт, а зірка Арсенала працював над підготовкою атак своєї команди та над стримуванням суперника. До речі, у Швейцарії теж була така парочка – Джака і Аканджі.

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Нарешті прокинувся Букайо Сака. Вінгера англійців критикували за гру на Євро-2024. Втім, сьогодні на це було мало причин. Англієць буквально знищив у очних дуелях Мішеля Ебішера. Ще до перерви Сака чотири рази пройшов швейцарця на дриблінгу. Рекорд у протистояннях двох гравців на цьому турнірі.

Підопічні Мурата Якіна попереду розраховували на Емболо. Кремезний центрфорвард переважно грав спиною до воріт, але за м'яч чіплявся впевнено. На 52-й хвилині класно відтіснив Конса, розвернувся і замість удару покотив м'яч у бік Пікфорда. Акцентуємо на хвилині, бо це був перший удар в площину воріт на дві команди.

Зрештою, доля винагородила "сімку" Швейцарії за весь масив чорнової роботи. Затяжна позиційна атака завершилася тим, що Ндой прострілив із правого флангу. М'яч пройшов повз Стоунза точно в зону, де чекав Емболо. Вокер проспав цей момент, тож Брель просто замкнув у порожній кут на дальній стійці.

Отут Саутгейт по-справжньому злякався, відразу ж провів потрійну заміну. Не варто пов'язувати ці перестановки з тим, що Англія оперативно відігралася. Гол – цілковита заслуга Саки. Букайо все зробив сам – змістився з правого флангу в центр і виконав чудовий обвідний удар. М'яч від дальньої стійки влетів у ворота. Зоммер не мав шансів урятувати. Швейцарія була попереду лише п'ять хвилин.

Завершення основного часу в атаці провела Англія, але до хорошого завершального удару справу не довела. Вдруге поспіль британцям довелося грати овертайм. Дежавю гри зі Словаччиною не сталося – тобто обійшлося без швидких голів на початку додаткових таймів. Хоча спроба була. Райс дуже класно пробив здалеку. Зоммер не менш класно засейвив.

Як і належить, в овертаймах команди більше думали про те, щоб не помилитися. Однак це не означає, що було нудно. По кілька атак таки провели. Найемоційнішим же моментом стало зіткнення Кейна з Аканджі. Капітана збірної Англії невдовзі після цього епізоду замінили на Айвена Тоуні. Сьогодні він джокером не став, а міг Шакірі. Ось він справді додав гостроти, навіть "сухий лист" намагався виконати. Гарна спроба, але без серії пенальті нині не обійшлося.

Саутгейт нарешті ухвалив правильне рішення, відправивши бити першим Палмера, який в Челсі з 11-ти метрів зазвичай б'є бездоганно. У швейцарців починав Аканджі – дуже погано, Пікфорд легко взяв. Беллінгем і, що важливо, Сака не схибили, Шер і Шакірі – теж. Зрештою, більше ніхто не помилявся. Промах Аканджі на першому ударі Швейцарії виявився фатальним. Англія вийшла у півфінал Євро-2024.

Форвард Швейцарії міг пропустити Євро-2024, забив у першому матчі і загубив на полі дивну річ – він катував рідну країну