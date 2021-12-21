Футбольна асоціація Англії змушена вдаватися до радикальних рішень під тиском коронавірусної кризи.

Поєдинки 3-го та 4-го раунду Кубка Англії будуть проведені без перегравань у разі нічиєї, інформує прес-служба FA.

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Це дозвлить командам уникнути "зайвих" матчів. Якщо основний час завершиться нічиєю, то команди проведуть додаткові 30 хвилин, а потім у разі потреби битимуть серію пенальті. Зміна формату передбачена виключно на сезон 2021/22.

Додамо, що поєдинки 3-го раунду Кубка Англії будуть зіграні 7-10 січня 2022 року. Чинним володарем трофею є Лестер, який у фіналі сезону 2020/21 обіграв Челсі.

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