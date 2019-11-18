toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
СЕРБІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Англія була близькою до рекорду 111-річної давнини – забракло одного гола

17:10 65 Читать на русском
Англія була близькою до рекорду 111-річної давнини – забракло одного гола
Збірна Англії / Фото з відкритих джерел

Національна збірна Англії повторила досягнення 53-річної давності.

Збірна Англії у 2019 році зуміла відзначитись у воротах суперника 38 разів. Лише одного гола бракувало футболістам "Трьох левів" аби зрівнятись з рекордом, встановленим 111 років тому – у 1908 році англійці в семи матчах наколотили 39 голів, повідомляє OptaJoe.

Саутгейт назвав фаворитів майбутнього Євро-2020

Заради справедливості варто зазначити, що цьогорічний результат команді підкорявся також у 1966 році – тоді в 17 іграх команда спромоглась на ті ж 38 голів.

Нагадаємо, збірна Англії у відборі до Євро-2020 набрала 21 очко і вийшла у фінальну частину турніру з першої сходинки. Підопічні Саутгейта зуміли виграти сім поєдинків і лише одного разу поступились збірній Чехії 1:2.

Англія розгромила Косово: перемога "Трьох левів" на класі, день британських рекордів і готовність косоварів до Євро-2020

blog_ava
"Лунін не має майбутнього в Реалі": чому Роналдо не буде покараний за простій українця, але прорив вже близько
16:00
5261
Теги
Англія Англія Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
23
хв
Ірландія
21:45
Данія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук