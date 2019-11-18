Англія була близькою до рекорду 111-річної давнини – забракло одного гола

Національна збірна Англії повторила досягнення 53-річної давності.

Збірна Англії у 2019 році зуміла відзначитись у воротах суперника 38 разів. Лише одного гола бракувало футболістам "Трьох левів" аби зрівнятись з рекордом, встановленим 111 років тому – у 1908 році англійці в семи матчах наколотили 39 голів, повідомляє OptaJoe.

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Заради справедливості варто зазначити, що цьогорічний результат команді підкорявся також у 1966 році – тоді в 17 іграх команда спромоглась на ті ж 38 голів.

Нагадаємо, збірна Англії у відборі до Євро-2020 набрала 21 очко і вийшла у фінальну частину турніру з першої сходинки. Підопічні Саутгейта зуміли виграти сім поєдинків і лише одного разу поступились збірній Чехії 1:2.

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