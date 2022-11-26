Прокляття чемпіонатів світу у відеоогляді матчу Англія – США
00:35 - Читать на русском
Англія та США розійшлися миром у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відеоогляд зустрічі.
Команди створили не так багато моментів за перший тайм. Удар Кейна заблокував захисник, а спроби американців були неточними.
Англія не обіграла США і втратила шанс достроково вийти у плей-офф – бліда команда Саутгейта продовжила сумну серію
Другий тайм також не вразив видовищем. Найбільше запам'ятався сейв Тернера після пострілу Маунта низом. 0:0 – Англія і з третьої спроби не змогла здолати збірну США на чемпіонатах світу.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter