Команди створили не так багато моментів за перший тайм. Удар Кейна заблокував захисник, а спроби американців були неточними.

Англія не обіграла США і втратила шанс достроково вийти у плей-офф – бліда команда Саутгейта продовжила сумну серію

Другий тайм також не вразив видовищем. Найбільше запам'ятався сейв Тернера після пострілу Маунта низом. 0:0 – Англія і з третьої спроби не змогла здолати збірну США на чемпіонатах світу.