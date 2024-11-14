На важливий матч приїхали не всі

Поєдинок у Афінах був важливим для Англії з двох причин. По-перше, необхідно було поборотись за прямий підйом у дивізіон А Ліги націй – британці за відсутності перемоги втратили б шанс на першу позицію в групі. По-друге, команда мала помститись за принизливу поразку на Вемблі, де греки забили два чистих голи й ще три скасованих.

Втім, це не завадило відмовитись від низки лідерів. На вирішальну спайку матчів британці відзаявили одразу вісьмох зірок. Вдома залишились Палмер, Сака, Райс, Фоден, Александер-Арнольд і Гріліш – суперзірки "трьох левів" – а також Ремсдейл і Колвілл. Останній був основним центрбеком конкретно для тренера Лі Карслі.

Замість них викликали Роджерса, Боуена, Лівраменто, Траффорда та Брентвейта. Еллінам від цих новин легше не стало. У британців вистачає топ-футболістів ще на дві збірних, а тут ще й Вокер повернувся до основи. А це було особливо неприємно для сильного лівого флангу греків, де діяв Цимікас.

Boring, Вoring England

В еру Джорджа Грема на трибунах лунала пісенька Boring, Boring Arsenal. І це при тому, що за дев'ять років команда провела тільки 36 матчів з рахунком 1:0, а у сезоні 1988/89 лондонці забили 73 голи. Настільки всім запам'яталась ставка "канонірів" на прагматичний захист результату та неймовірну оборону. Тепер цю пісеньку можна співати про збірну Англії.

Її можна було співати і в часи Гарета Саутгейта. ЛІ Карслі ніби й намагається експериментувати зі складом і тактиками, демонструючи низьку зацікавленість у результаті – що й не дивно, коли топ-збірна виступає у Лізі націй. От тільки кожен матч в його коротку епоху виглядав ще більш нудно. Англія буквально створювала 2-3 моменти за гру.

Поєдинок проти греків не став винятком. У перші 75 хвилин острів'яни володіли м'ячем 68% часу, завдавши 7 ударів по воротах і награвши на 0,88 очікуваних голів. При цьому до перерви було створено всього один небезпечний епізод, а за 30 хвилин після неї – два.

Греція мала карати Англію

Перший тайм важко занести в актив еллінам. Англія була нудною й пасивною, але демонструвала високу якість – у господарів же взагалі нічого не виходило. Саме налаштування підопічних Івана Йовановіча було дуже далеким від епічного поєдинку на Вемблі, де футболісти бились у пам'ять про Джо Болдока.

Але у них був шанс забити. Героєм міг стати Цімікас. На 29-й хвилині фулбек Ліверпуля прорвався лівим флангом, обігравшись з Павлідісом та влетівши на лівий край штрафного – втім, постріл Костаса метрів з восьми у ближній кут парирував Пікфорд.

У другому таймі греки відчутно додали. Особливо в період між 55 та 75 хвилинами. На цьому відрізку колектив створив два дуже хороших моменти. На 63-й свіжий Іоаннідіс отримав м'яч на куті штрафного, легко прибрав Вокера та закрутив під дальню стійку – Пікфорд врятував Англію! Ще за дві хвилини на рандеву з Джорданом тікав Цоліс, але голкіпер виявився швидшим.

Англія залишається Англією

Словом, Англія не створювала враження нестримної машини. От тільки майже всі моменти "трьох левів" мали завершуватись голами. Власне, британці реалізували перший же із них.

Мадуеке відкрив рахунок вже на 6-й хвилині. Правий вінгер Челсі виконав класний маневр, змістившись з флангу в центр і потім виконавши ривок за спини фулбекам – саме туди пішла передача від Беллінгема. Ноні спокійно зайшов до карного майданчика та прострілив на лінію воротарського, а Воткінс зіграв на замиканні. 0:1.

У другому таймі Мадуеке міг оформити другий асист, перегравши Цимікаса та покотивши під удар свіжому Холлу. Льюїс пробивав другим дотиком, однак Влаходімос врятував греків. Подальший кутовий нічого не дав, але атака другим темпом завершилась навісом Вокера – Беллінгем замикав у дальній кут, влучивши у стійку!

Ці моменти трапились на 53-й та 54-й хвилинах. Після цього Англія не тільки перестала загострювати, а й поступово втратила ініціативу. Греки своїми нагодами не скористались, а топ-збірні такого ставлення не пробачають.

В останній 15-хвилинці Англія нагадала про свій статус. На 78-й хвилині гості спіймали греків на контратаці, яку ривком по центру завершував Беллінгем. Джуд легко втік від суперників та пробив з-за меж штрафного в лівий нижній. М'яч поцілив у стійку, відскочив у Влаходімоса й закотився у ворота. 0:2.

Ну а на 83-й крапку поставив Джонс. До речі, дев'ятий Джонс в історії збірної Англії – більше у її складі було тільки Смітів. Йому допомогли заміни Лі Карслі. Свіжий Боуен перевів на не менш свіжого Гіббса-Вайта, після чого пішов простріл до карного майданчика. Кьорстіс замкнув п'яткою, забивши дебютний гол за національну команду.

Фінальний свисток зафіксував перемогу з рахунком 0:3. Цей успіх має стратегічне значення. Острів'яни порівнялись з греками за очками (тепер у них по 12 балів) – вони лідирують в групі й мають по одній перемозі один над одним. Втім, розгром у Афінах підняв британців на перше місце завдяки кращій різниці голів у особистих зустрічах.