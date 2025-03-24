Томас Тухель проводив другий матч на чолі збірної Англії. Перший завершився впевненою перемогою над Албанією – у порівнянні з тієї зустріччю німець провів чотири перестановки у складі. Бьорна, Вокера, Джонса та Фодена замінили Геї, Джеймс, Роджерс і Боуен.

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Очевидно, що на Вемблі збірна Латвії не могла протиставити щось Райсу, Беллінгему, Кейну, Рашфорду та іншим. Балтійці провели всього три удари по воротах – проти сімнадцяти англійських ще у першому таймі. На цьому відрізку британці забили тільки один гол, прямому пострілу зі стандарту у виконанні Джеймса.

Зате в другому таймі господарі двічі при меншій активності. Англія забила двічі з перших чотирьох ударів по перерві – голами відзначились Кейн і Езе (Райс і Фоден асистували). 3:0. У підсумку, "три леви" відсвяткували другу поспіль перемогу у відборі до ЧС-2026.

Англія перемогла Албанію в першому матчі з Тухелем – вундеркінд Арсенала забив у дебюті, Беллінгем побив рекорд Руні