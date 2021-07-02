Вінгер "Трьох левів" та Арсенала Букайо Сака може пропустити поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату Європи, інформує Sky Sports.

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19-річний англієць отримав пошкодження на тренуванні. Гарет Саутгейт вже повідомив, що Сака пройде медичне обстеження, після чого стане відомо, чи зможе він зіграти з Україною. Всі решта гравці готові до поєдинку.

У попередніх двох матчах – проти Чехії (1:0) та Німеччини (2:0) – Сака з'являвся із перших хвилин. Щоправда, двічі був замінений та не відзначався результативними діями.

Двобій збірної України з Англією за путівку у півфінал чемпіонату Європи відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток на Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.

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