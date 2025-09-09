Сербія та Англія зійшлися у матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Результат і звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Виїзд у Белград здавався першим серйозним випробуванням для збірної Англії під керівництвом Томаса Тухеля. У попередніх турах "Три леви" пішки пройшлися по Албанії, Латвії та Андоррі, набивши різницю голів 8:0.

Норвегія з пента-триком Холанда розгромила Молдову, Луческу і Ко втратили перемогу над Кіпром, черговий гол Роналду

Сьогодні Англія відразу серйозно взялася за справу і показала свою міць, просто знищивши сербів. Господарі з горем навпіл витримали півгодини, а потім "ковтнули" два голи за три хвилини. Райс привіз із собою заготовки Арсенала на кутових. Подача Деклана, Кейн головою спрямовує в кут воріт.

Подвоїв перевагу інший гравець Арсенала. Вертикальна атака англійців, Роджерс тонко запустив на хід Мадуеке, і Ноні чітко завершив момент – 0:2. За такого рахунку команди вирушили на перерву.

У другій половині побиття Сербії продовжилось. На 52-й хвилині Конса найкраще зорієнтувався у колотнечі на стандарті. Міленковіч захотів раніше піти змивати ганьбу в душі. Капітан сербів "зрубав" Кейна – пряма червона за фол останньої надії. З цього ж штрафного Райс виконав ще один асист, тепер замикає Гехі. До слова, Мадуеке, Конса та Гехі забили свої дебютні голи у формі національної збірної.

Воткінс також вразив ворота, але зробив це з явного офсайду. Натомість Оллі вдалося чисто заробити пенальті, який реалізував Рашфорд. 5:0 – серби задовго до фінального свистка принижено покидали трибуни. Англія ж закриває роти критикам, яким не подобався "лінивий" футбол Тухеля. "Леви" після 5 турів набрали максимальні 15 очок, різниця голів 13:0. Питання виходу на ЧС-2026 фактично вирішене.

Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном