Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт очікує на серйозний футбол у виконанні своїх підопічних в матчі першого туру відбору на Мундіаль проти Сан-Маріно.

"Хочемо показати хороший футбол, щоб гравці отримали задоволення від матчу. При цьому з м'ячем ми повинні бути безжальними, повинні рухатися, створювати моменти і забивати м'ячі.

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Можна увійти в гру, побоюючись, що щось піде не так. Але ми повинні бути налаштовані позитивно і сказати, що це гра, яка має нам сподобатись", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

До слова, протистояння між Англією та Сан-Маріно відбудеться вже сьогодні, 25 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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