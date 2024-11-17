Поєдинок на Вемблі мав велике значення для збірної Англії. По-перше, тому що в гості приїхали ірландці. По-друге, необхідно було зіграти не гірше, ніж Греція в паралельному матчі – тільки за таких умов "три леви" досягли б прямого підйому в дивізіон А.

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Перший тайм залишив певну надію для еллінів, адже моментів у ньому не створили. Винятком став епізод на 3-й хвилині, коли Мадуеке прострілював вздовж воротарського. Келлехер вибив м'яч, однак Джонс підхопив відскок і завдав потужного удару. О'Ші заблокував.

Інших моментів на Вемблі до перерви не побачили. Не було навіть влучань у площину воріт. От тільки фанів, знайомих з футболом англійців під керівництвом Лі Карслі, подібний розвиток подій не дивував – "три леви" всю Лігу націй провели в такому режимі. Вони точно знали, що у підсумку все завершиться перемогою, а може й розгромом, як в Афінах кілька днів тому.

Ця команда, при всій нудності, демонструвала високу якість. У першому таймі з ірландцями Англія тримала м'яч 74% часу, ведучи за ударами з рахунком 8:0 (5 пострілів пройшли з меж штрафного). За дотиками в карному майданчику господарі розтрощили суперника (16:3), а на власній половині поля вони дозволили провести всього 21 пас.

Саме тому крах "зеленої армії" по перерві не здивував. Вже на 51-й хвилині Беллінгем відкрився під закидання Кейна й отримав по ногах від Скейлза. Епізод трапився у штрафному, тож арбітр призначив пенальті – і показав другу жовту захиснику ірландців. Кейн підійшов до "позначки" й спокійно забив свій 69-й гол за збірну Англії.

Ще за три хвилини Гордон подвоїв перевагу з "асисту" свого одноклубника Лівраменто. Останній не зміг вибити простріл Беллінгема з правого флангу – зате м'яч вдало зрізався на ногу Ентоні. Лідер Ньюкасла з лету вколотив свій дебютний гол за "трьох левів". 2:0.

А на 58-й хвилині справа дійшла до розгрому. Господарі заробили кутовий, Гехі головою скинув подачу на дальню стійку, а Галлахер замкнув з метру в порожній кут – 3:0. Конор теж відзначився дебютним голом у складі збірної Англії, а Гехі віддав свій дебютний асист.

На 76-й хвилині Боуен зробив 4:0, забивши першим же дотиком до м'яча. Англійці розіграли штрафний, Беллінгем прострілив на 11 метрів, а Джаррод вгатив під ліву стійку – нападник Вест Хема навіть 20 секунд не встиг провести на полі.

Крапку в дербі поставив Харвуд-Белліс, який спокійно замкнув навіть від блискучого Джуда. Звісно ж, цей гол теж був дебютним. 5:0 – саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Завдяки цьому Англія зберегла перше місце в групі, випередивши Грецію завдяки кращій статистиці особистих зустрічей, а Лі Карслі покидає збірну в ролі тріумфатора.

"Три леви" офіційно повернулися до елітного дивізіону Ліги націй. Елліни зіграють у кваліфікації.

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